【モデルプレス＝2025/12/06】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。謎多き2役に挑んだ岡田将生がクランクアップを迎えた。【写真】30年後の兆（岡田将生）ビジュアルの秘密◆岡田将生「ちょっとだけエスパー」クランクアップこの物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった【兆】と、現代を生きる【文人】という謎多き2役に挑んだ岡田。情報解禁時のイン