【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の出演者が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。【写真】人気キャバ嬢、ランウェイで美スタイル披露◆きほら、冬コーデでランウェイ登場同番組のステージではランウェイに