俳優の竹内涼真（32歳）が、12月5日にTBS公式YouTubeチャンネルで公開された動画で、現在放送中の連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で作ったイチオシ料理について語った。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆と竹内涼真にインタビューが行われ、それぞれたくさん料理をしたが、「イチオシ料理」について質問が出る。竹内は「1番注目して欲しいのは、やっぱ普段慣れないことやった時の脂汗、テカりですね