藤枝市の児童福祉施設で6日、親子で楽しむクリスマスコンサートが開かれました。これは、児童発達支援などを行う藤枝市の「クルール」が開いたものです。児童の中には、じっとして聞くのが苦手な子がいたり、保護者も安心して音楽を楽しむ機会が限られたりすることがあります。施設では、気兼ねなく音楽を楽しんでもらおうとプロの奏者を招きクリスマスコンサートを開いていて、会場を訪れた人たちはプロによる