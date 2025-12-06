JAふじ伊豆では、クリスマスを控え、需要が増える「いちご」の「目ぞろえ会」が5日、行われました。伊豆南部のイチゴ栽培は、東伊豆町や河津町など4つの市町で、50年ほど前から始まり、現在26軒の農家が栽培をしています。5日は、クリスマスを控えて出荷の最盛期を迎えることから、市場関係者や生産農家などが集まりイチゴの出荷時のサイズや品質の基準を確認しました。収穫したイチゴは、京浜方面に出荷されるということです。