プロ野球・広島東洋カープの小園海斗内野手とモデル・インフルエンサーの渡辺リサが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に夫婦で出演。ランウェイトップで小園がバッティングフォーム、渡辺がキャッチャーのポーズを取ると大歓声に包まれ、「かわいい夫婦！」「お似合いです」などの声が寄せられた。