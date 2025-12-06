お義母さん、産休ってあなたの面倒を見るためのものじゃないんですよ！パソコンだけでなくテレビも洗濯機も…って、これまでどうやって生活していたんでしょう。やろうと思えば自分でできますよね？【まんが】義母の便利屋じゃありません！(ウーマンエキサイト編集部)