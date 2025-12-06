ゲオは2025年12月4日から、「Nintendo Switch 2」の販売方法を変更しました。これまではアプリで配信する「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンの提示が購入の条件となっていましたが、クーポンは不要になりました。1人1台限り、先着順今後は、店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示するだけで、店舗に「Switch 2」の在庫があれば購入できます。1人1台限り、先着順です。＜対象商品（3商品）＞・Nint