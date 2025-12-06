主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』。同ドラマの物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった“兆”と、現代を生きる“文人”という謎多き2役に挑んだ岡田将生がクランクアップを迎えた。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！情報解禁時のインタビューで、「中盤あたりから1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目してほしい」と語っていた岡田