柏崎刈羽原発についてです。“県外から見た再稼働”をテーマに取材しました。 ◆新潟と福島…東京電力の原発 東京電力の原発は新潟と福島にあります。このうち福島第一原発と第二原発は東日本大震災の発生を受け、すべての原子炉で、廃炉の作業が進んでいます。このため新潟の柏崎刈羽原発は東京電力にとって経営の要となっています。ことし11月21日に閣議決定された国の総合経済対策にも再稼働が掲げられました。柏崎刈