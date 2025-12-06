GANG PARADEが12月17日にリリースするメジャー8thシングル『KIMI☆NO☆OKAGE』の収録曲「ラビバアソビバ!!」を、9mm Parabellum Bulletが書き下ろしていることが発表された。 （関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟） 同楽曲には、9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo/Gt）が作詞、滝善充（Gt）が作曲、9mm Parabellum Bullet