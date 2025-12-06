高校ラグビーの日本一を決める第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が行われました。 大阪市で行われた組み合わせ抽選会です。今回は105回の記念として56チームの出場となり、各チームの初戦の日程と対戦相手が続々と決まっていきました。 「倉敷高校、30番です」 岡山代表の倉敷高校は今月28日に高知代表の土佐塾高校と対戦することが決まりました。 （倉敷安田侑平主将）「今年の目標は