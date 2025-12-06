NewJeansの母”と呼ばれたミン・ヒジン氏。沈黙を続けていた彼女が再び表舞台に立ち、新たなアイドルグループ制作に乗り出したことで、「ミン・ヒジンの逆襲」が本格化している。【画像】「文化を盗むな」NewJeansが炎上ミン氏は12月4日、YouTubeチャンネル「ジャンルマン汝矣島」のライブに登場し、これまで伏せてきた自身の立場を一気に語り始めた。HYBEを相手取った260億ウォン台のプットオプション訴訟、NewJeansをめぐる葛藤