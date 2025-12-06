現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの抽選会が開催。グループFの日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのどこか）と同居した。この結果を受け、５大会連続のワールドカップ出場を目指す長友佑都は独自の見解を示す。「大会初戦がいきなりポット１のオランダですが？」と尋ねると、この39歳のベテランは以下のように答えたのだ