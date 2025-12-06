1日1段ずつ階段を上る霊。階段を上りきった夜に住人を襲った出来事▶▶この作品を最初から読む中学校の修学旅行で偶然出会った建築士・天木悟に憧れ、大学の建築学科に進んだ織家紗奈。実は、紗奈には「幽霊が見える」という秘密がありました。バイト先では幽霊をもてなして怖がられたり、憧れる天木の特別講義では壇上に男性の幽霊が現れて全く集中できなかったり…。「見える」ことで散々な目にあい落ち込んでいた紗奈