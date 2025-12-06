現地12月５日、アメリカで北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれた。その結果、森保一監督が率いる日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）と同じグループFに入った。優勝を目指す森保ジャパンは、欧州とアフリカの難敵を抑え、ベスト32に当たる決勝トーナメントに進出できるか。なお、出場枠が増えた今大会から、グループ１位と２位に加え、各組３