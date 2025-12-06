清水エスパルスは12月６日、J１第38節（最終節）でファジアーノ岡山とホームで対戦した。清水はスコアレスで迎えた63分に先制点を献上。76分にも追加点を決められる。90分に郄橋利樹が１点を返すが、反撃もここまで。１−２で敗れた。契約満了に伴い、今季限りで退任する清水の秋葉忠宏監督が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「フットボールの厳しさ、難しさみたいなものを痛感させられるゲームになりました