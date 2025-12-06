卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は6日、第2ステージ第5戦が中国・成都で行われ、日本は今大会の優勝候補・中国との大一番に臨み、ゲームカウント5－8で敗戦。開幕からの連勝は7でストップし、今大会8試合目にして初黒星を喫した。大会公式サイトは、この頂上決戦を振り返りながら、中国の奮闘を称賛している。 ■男子で形勢逆転も競り勝つ ここまで無傷の7連勝を誇っていた日本に立ち