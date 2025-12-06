米スポーツメディア『The Athletic』は4日（日本時間5日）、「来週から始まるウインターミーティングを前に、ドジャースに関して聞こえてきている話」と題して、記事を公開した。必須とされている外野陣やリリーフ投手の補強はどうなっているのか。今後の行方を考察している。 ■タッカーは条件面で隔たりか 球界関係者が一堂に介すウインターミーティング（WM）が、8日（同9日