株式会社マリモホールディングスは、シンガーソングライターの絢香さんを起用した新TV・WEB・ラジオCM「瞬間と永遠」篇（30秒・15秒）を、12月7日より全国（一部地域を除く）で放映開始します。2026年にデビュー20周年という大きな節目を迎える絢香さん。今回のCMでは、イメージキャラクターとしての出演に加え、自身の楽曲「花束じゃなくキミといたい」がCMソングとして使用されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記