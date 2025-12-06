ジュニアグループ・KEY TO LITが、26日発売のファッション雑誌『NYLON JAPAN』2月号（カエルム）表紙に登場する。同グループはファッション誌として初表紙。“SOFT PUNK”をテーマに、強さと柔らかさが同居する世界観の中で、ファッショナブルに存在感を放つ撮り下ろしが実現した。【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT今号は未来を描くためのインスピレーションを凝縮した“FORTUNE ISSUE”。新時代を動かす才能が