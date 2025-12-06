俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜後9：00）の第8話が、9日に放送される。放送に先駆け、謎多き2役に挑んだ岡田将生のクランクアップコメントが到着した。【クランクアップ写真】かわいい！宮崎あおいと並んでちょこんと座る岡田将生ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“