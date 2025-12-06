俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）の第9話が、7日に放送される。第8話では、今は亡き山王耕造（佐藤浩市）の前に何度も立ちはだかった椎名善弘（沢村一樹）の息子・展之（中川大志）が満を持して登場。そのラストでは、耕造の“有馬記念で勝つ”という夢を引き継いだ栗須栄治（妻夫木聡）や耕造の息子・中条耕一（目黒蓮）たちロイヤル陣営の強力なライバルとして、