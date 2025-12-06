アニメ『北斗の拳』の完全新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』（2026年に放送・配信）の最新PV＆新キャスト情報が発表された。シン役を遊佐浩二、ユリア役を早見沙織が担当する。【画像】どんな表情だよ…号泣するユリア公開された『北斗の拳』場面カット公開されたPVでは、ケンシロウの宿命の相手である南斗聖拳の使い手・シンや、シンに奪われたケンシロウの婚約者・ユリアの姿が初公開となった。今回の新作アニ