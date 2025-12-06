陸上自衛隊健軍駐屯地に残された戦時中の航空機組立工場の建物に取り壊しの予定があることについて市民グループが現地保存を求める要望書を西部方面総監などに送りました。要望書を送ったのはくまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワークと全国約40団体などが加盟する戦争遺跡保存全国ネットワークです。 現在は倉庫として使われている健軍駐屯地の「旧三菱重工業熊本航空機製作所第一組立工場」。2つの団体では