◇明治安田J1リーグ最終第38節鹿島−横浜M（2025年12月6日メルカリスタジアム）鹿島の中田浩二フットボールダイレクター（46）が6日、9年ぶり9度目のリーグ優勝に導いた鬼木達監督（51）の続投を明言した。就任1年目の鬼木監督について「うまく選手を導いてくれた」と評し、「変える必要ないでしょ」と続投を明言した。9年ぶり9度目のリーグ制覇に「うれしさはありました」と笑顔。「引退してシャーレを掲げられると思