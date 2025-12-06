■全国の天気太平洋側は、高気圧に緩やかに覆われ、晴れる所が多いでしょう。お出かけ日和になりそうです。西日本を中心に、空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いにご注意ください。日本海側は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、北陸や北日本の日本海側は雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。朝の気温は5℃前後の所が多そうです。西日本では6日より高く、ほぼ平年並みの冷え込みとなるでしょう。日中の気