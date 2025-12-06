Image: Bruno 2022年10月12日の記事を編集して再掲載しています。ほっこり。見た目は昔ながらのストーブなのに電気ファンヒーターという、デザインからしてあったかくなる暖房器具がBruno（ブルーノ）にありました。実際に暖かい・冷たい以前に、あったかそうな見た目ってありますよね。Brunoの全方位型ファンヒーターClassic Stoveは、上にやかんを置きたくなるレトロなデザインで、スイッ