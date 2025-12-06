小田康一郎が意気込み「背番号に見合った活躍ができれば」DeNAの新入団選手発表会「BRAND NEW STAR EVENT 2026」が6日、パシフィコ横浜で開催された。ドラフト1位の小田康一郎内野手（青学大）は背番号「3」に決定。木村洋太社長が、1桁背番号を託した理由を説明した。真新しいユニホームに身を包んだ小田の背番号は、2023年から今季までタイラー・オースティンがつけていた「3」に決まった。「これまで背番号3をつけられた方