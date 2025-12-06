三重県桑名市で6日未明、無免許のうえ飲酒運転をしたとして18歳の男子高校生が逮捕されました。高校生はパトカーから逃走中にガードパイプに衝突する事故を起こしていました。警察によりますと、6日午前4時過ぎ、桑名市内のコンビニの駐車場で「運転席の人がお酒を飲んでいる」などと目撃した女性から110番通報がありました。警察は現場付近の交差点で無灯火でUターンした軽自動車を発見し、サイレンを鳴