世界を代表するブランドやグルメ、数々の老舗店が集結している東京・銀座。そんな銀座の並木通りに位置している「ハイアット セントリック 銀座 東京」がこの冬、真っ赤で可愛らしく華やかな苺のアフタヌーンティーを提供。メディア向け試食会に参加したufu.編集部が、シェフや農家の方のこだわりがたくさん詰まったメニュー全10種をご紹介します。苺好き必見です！ 今回登場する新品種ブランド苺「あまりん」