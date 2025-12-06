ローストビーフとは別物！名物「百々福焼」 ●奈良県が誇る大人気精肉店『肉のカワイ』の名物「百々福焼き」の魅力を、地元在住のフードアナリストが教えます。 年末年始のおみやげ・お取り寄せにお悩みの方に、奈良県民としてぜひおすすめしたい逸品があります。それが、奈良県桜井市にある山形牛の販売店『肉のカワイ』の名物「百々福焼（ももふくやき）」です。 奈良県民に愛される精肉店「肉のカワイ