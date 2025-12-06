山形県山形市の蔵王温泉スキー場で12月6日から一部のゲレンデが滑走可能となり、オープンを心待ちにしていた人たちで賑わいました。6日から滑走可能となったのは、蔵王温泉スキー場の中央ゲレンデです。蔵王観光開発によりますと、4日から5日にかけて雪が降ったことで、圧雪可能な量の積雪になったため、6日からゲレンデの一部を開放したということです。中央ゲレンデのオープンは去年より1日早いというこ