◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが、鹿島の優勝を祝福した。「鹿島アントラーズの皆さま、２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝、誠におめでとうございます。Ｊリーグ歴代最多となる９回目のチャンピオ