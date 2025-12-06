漫画『僕のヒーローアカデミア』作者・堀越耕平氏と『カグラバチ』作者・外薗健氏の特別対談【後編】。「キャラクターの手を描くのが嫌いだったんですけど、『キャラクターの表情が一番よく表れるのは手』といったお話をされていたインタビューを読んでから、手の描写にもこだわり始めて。今では手を描くのが好きになりました」と語る外薗氏に堀越氏は「めちゃくちゃ上手に描けていると思う」と応じた。【画像】ヒロアカ作者絶賛