スウェーデンの首都ストックホルムで、きょうからノーベルウィークがはじまりました。授賞式に向けた準備も急ピッチで進められています。6日から始まった「ノーベルウィーク」。ストックホルム市庁舎には、広島の原爆ドームなど去年、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協をイメージしたプロジェクションマッピングが映し出されます。この期間、ノーベル賞を祝う様々なイベントが続き、街中に“光の芸術作品”が現れます。また、こ