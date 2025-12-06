きょうの県内は、高気圧に覆われて青空が広がりました。県内は、高気圧に覆われて晴れ、呉羽山から望む立山連峰は、青空に雪の稜線がくっきりと浮かび上がり、雄大な姿を見せていました。雪が降ったきのうとは一転し、日中の最高気温は、高岡市伏木で13.3度などきのうを7度から9度ほど上回りました。二十四節気の「大雪」のあすは、気圧の谷や上空の寒気の影響で晴れたり曇ったりしますが、大きな崩れはない見込みです。