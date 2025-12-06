格闘技「KNOCKOUT」は6日、都内で「KNOCKOUT.60K.OCLIMAX2025」（30日、国立代々木競技場第2体育館）の公開練習を行った。初のUNLIMITEDルールで初参戦の元K―12冠王者の大雅（29＝TRYHARDGYM/リバーサル横浜グランドスラム）は「UNLIMITEDルールでもMMAでも見せたいのは打撃なので。しっかり打撃で相手より上回って、レベルの違いを見せてしっかりKOしたいと思います」と意気込んだ。ミットを持った兄でTRYHA