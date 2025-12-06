富山地方鉄道の今後について考えようと滑川市は、きょうから住民との意見交換会を開いています。この中で市は、本線の早月川橋梁の架け替え工事に最大で85億円がかかるという試算を示しました。意見交換会はきょう、滑川市の2か所で開かれ、このうち中加積地区と山加積地区からは住民およそ30人が出席しました。はじめに、市の担当者が、本線の滑川・新魚津間の存続に必要とされる費用のうち、建設から90年近く経ち、老朽化した早