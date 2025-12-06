STARTO ENTERTAINMENTは6日、同社所属タレントが旧ジャニーズ事務所時代に行っていた、年末恒例のカウントダウンコンサートを開催すると発表した。タイトルは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」で今月31日に東京ドームで開催される。開催は22年末以来、3年ぶり。この発表を受け、X（旧ツイッター）では「カウコン」がトレンド入り。SNSでは「カウコン決まって神」「復活！！！！」「配信お願いします！」などと反響