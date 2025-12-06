年末に開幕する全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日に大阪で行われ、秋田工業は初戦で千葉の専大松戸と対戦することが決まりました。第105回の記念大会となる全国高校ラグビー大会は例年よりも多い56校が出場し頂点を目指します。秋田工業の初戦の相手は31大会ぶり3回目の出場となる千葉・第2地区の代表専大松戸に決まりました。全国高校ラグビー大会は東大阪市花園ラグビー場で今月27日に開幕し