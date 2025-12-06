上越市出身でプロ野球、埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手が地元で野球教室を開きました。上越市の関根学園高校で行われた野球教室には、市内の小学6年生が参加しました。滝澤夏央選手は上越市出身の内野手で、2021年に関根学園から育成2位指名で西武に入団。今年はオールスターに初めて選出されました。守備やバッティングを中心に、子どもたちのフォームを見ながらアドバイスをしていました。 「これからも