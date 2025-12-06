初漁の便りがまだない季節ハタハタですが、男鹿市の北部地区では6日にようやく1匹、網にかかり漁師たちが今後に期待をにじませました。男鹿市北浦にある相川漁港です。連日続いていたしけが収まりハタハタが接岸するのではと、5日に網を仕掛けた地元の漁師たち。西方強さん「期待してるよ」4日前、今シーズン初めて上げた網にハタハタの姿はありませんでした。しかしここ数日は気温の低い日が続き接岸の目安とされる海水温ま