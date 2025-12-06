JR東日本山形支店によりますと、きょう午後1時過ぎ、山形県内の奥羽本線で発生した停電の影響で山形新幹線と在来線は米沢駅と山形駅の間で運転を見合わせていましたが、午後５時９分ごろ運転を再開しました。赤湯駅と茂吉記念館前駅の間の鉄道設備に不具合があるとみられる箇所を見つけ、係員が処置を行った結果、最終的な安全の確認が取れたため、運転を再開したということです。