宇部市で栽培されたお米＝「宇米」の販売フェアが6日、行われました。宇部市のアルク南浜店で買い物客に配られたのは宇部市産のお米 ＝「宇米」をつかったミニおにぎり。「宇米」は土や水など定められた10の品質項目に基づいて宇部市の農家が栽培したお米です。（買い物客）「もちもちしてる」丸久では地元で作られたお米を食べてもらいたいと去年から販売を始めています。6日はコメ5キロのほか宇米をつかったおにぎりや弁当も販売