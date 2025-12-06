7日、号砲となる防府読売マラソンを前に6日、中継リハーサルが行われました。防府読売マラソンは7日午前10時40分にスタートします。6日は中継リハーサルが行われ、およそ3500人が走るコースをランナーに見立てたバイクや中継車両などが走り、本番に向けて映像や音声などを確認しました。大会には唯一の2時間5分台の記録を持つ、トヨタ自動車のビダン・カロキ選手や、過去、世界陸上の代表にも選ばれ