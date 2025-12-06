北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄、健一さん夫婦が鹿児島市で講演会を開きました。鹿児島市の松元公民館で開かれた人権問題の研修会で講演を行ったのは北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんとその妻の龍子さんです。（市川修一さんの兄健一さん）「被害者は日本で青春を謳歌し未来に向かって羽ばたいていたと思う。突然拉致され青春も人生までもめちゃくちゃに壊された。被害者家族もわが子、わが兄弟と引き