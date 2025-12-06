東彼杵町の長崎自動車道で6日午後、軽乗用車同士が追突する事故がありました。 6日午後2時半頃、東彼杵町の長崎自動車道上り線「東そのぎインターチェンジ」と「嬉野インターチェンジ」の間の区間で、軽乗用車が前を走っていた軽乗用車に追突する事故がありました。 警察によりますとこの事故で、70代の夫婦と20代の男性が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 現場周辺で