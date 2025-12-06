7日は、北日本や北陸から山陰では、湿った空気や上空寒気の影響で大気の状態が不安定となりやすく、所々で雨や雷雨となるでしょう。二十四節季では「大雪（たいせつ）」にあたり、本格的に雪が降り始める頃となりました。ただ、7日は降ってもほぼ雨で、北日本の山沿いを中心に一部地域で雪が降る程度となりそうです。その他の東・西日本は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年より高く、6日と比べて