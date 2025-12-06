天皇陛下は、6日午後、都内で開かれた日本山岳会、創立120周年の記念式典に出席されました。天皇陛下は、6日午後、日本山岳会、創立120周年の記念式典の会場に到着されました。「日本山岳会」は、1905年に日本で最初に作られた山岳会です。 陛下は山岳会の活動を紹介するパネル展示を見たあと、拍手に包まれながら記念式典の会場に入られました。国内外の数々の山に登り、登山を趣味とする陛下は、1987年から会員番号10001番の一般